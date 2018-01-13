В Подмосковье началась проверка в связи с отравлением в кадетской школе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи начали проверку по факту отравления детей в кадетской школе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка Следственного комитета.

"13 января 2018 года в правоохранительные органы города Люберцы поступила информации о госпитализации в инфекционное отделение ГБУЗ МО "Люберецкая районная больница" детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, дети получили отравление в результате употребления пищи в муниципальном образовательном учреждении "Кадетская школа".

"Количество пострадавших будет уточняться, - подчеркнули в СК. - По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки".

Проверка прокуратуры

Прокуратура Подмосковья также начала проверку в связи с массовым отравлением детей в Люберцах "По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в одном из учебных заведений, расположенных на поднадзорной территории", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель подмосковной прокуратуры Марина Каурова.

"В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц учебного заведения, - сказала она, - при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".

Проверка Роспотребнадзора

В свою очередь Роспотребнадзор по Московской области также сообщает о проверке организаторов питания в кадетской школе в Люберцах.

"Организатором питания в указанном образовательном учреждении является ООО "Огонёк" г.о. Железнодорожный на основании субподряда с ООО "Территория вкуса" г.о. Щёлково, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Специалистами Роспотребнадзора по Московской области начато обследование указанных предприятий общественного питания".

"Проводится отбор проб сырья и готовой продукции, питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, - отмечается в сообщении, - а также отбор проб биологического материала от персонала столовой на наличие возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований".

По результатам обследования будут приняты меры административного воздействия к нарушителям санитарно-эпидемиологического законодательства, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, более 20 детей госпитализировано после инфекционного отравления в кадетской школе в Люберцах.

Глава городского округа Владимир Ружицкий заявил: "В пятницу, 12 января, произошло инфекционное отравление учащихся. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В детской больнице дополнительно развёрнуто восемь коек".