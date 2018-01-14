После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в кадетской школе в Люберцах.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся МОУ "Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы", по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка Следственного комитета России в воскресенье.

По данным следствия, дети получили отравление от еды в кадетской школе.

"В рамках проведенной доследственной проверки установлено, что неустановленные работники ООО "Огонек", оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения заключенному с ООО "Территория вкуса", являющемся исполнителем по муниципальному контракту в образовательном учреждении, в течении дня 12 января 2018 года, в помещении кухни школы, при приготовлении завтрака и обеда, допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что повлекло массовое отравление граждан в том числе и детей", - подчеркнули в СК.

Как добавили в ведомстве, согласно сведениям Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, в лечебные учреждения района поступило 47 обращений за оказанием медицинской помощи по фактам отравлений, из них 39 несовершеннолетних, в том числе 23 человека госпитализировано в медицинские учреждения городского округа Люберцы.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе. - Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведено изъятие смывов с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды в целях назначения соответствующих судебных экспертиз".

Ранее в воскресенье глава городского округа Владимир Ружицкий сообщил "Интерфаксу", что, по данным на 8:00, 36 детей и трое взрослых госпитализированы.

Как сообщалось, пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе после отравления в кадетской школе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция. Первые вызовы от пострадавших поступили в пятницу вечером.

Как отмечается на сайте администрации Люберец, с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего.

По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.