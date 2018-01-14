Кадетскую школу в Люберцах закрыли на каникулы после массового отравления

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дополнительные каникулы объявили в кадетской школе в Люберцах после инцидента с массовым отравлением, сообщил "Интерфаксу" глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в воскресенье.

"В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы", - сказал Ружицкий.

Ранее стало известно, что число госпитализированных увеличилось до 46 человек. Пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция.

Первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.

Как отмечается на сайте администрации Люберец, с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего. По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребёнка, работают 100 сотрудников.