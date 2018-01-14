Число отравившихся в люберецкой кадетской школе выросло до 50

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах увеличилось до 50, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 18:00 14 января, количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и 7 взрослых", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По его словам, все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объёме, проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.

"Состояние у всех пациентов стабильное - легкой и средней степени тяжести. Больницы области готовы принять возможных новых больных, развернуты дополнительные койки-места", - добавил министр.

Первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января. Пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция.

С понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего.