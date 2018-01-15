В России

Детский омбудсмен назвала "хаотичными" действия сотрудников пермской школы

Есть обновление от 20:56

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников школы N127 в Перми, где произошла поножовщина с 15 пострадавшими, назвав их "хаотичными" и "нелогичными".

"Алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан чётко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтролируемым (...) Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне", - сообщила Кузнецова журналистам в понедельник в Перми, куда она прилетела из-за инцидента. В связи с этим омбудсмен назвала поведение сотрудников школы "хаотичным" и "нелогичным".

В то же время, по ее словам, силовые ведомства и бригады "скорой помощи" сработали хорошо.

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Сразу после посещения больницы, где находятся пострадавшие школьники, Кузнецова примет участие в совещании с представителями краевого следственного управления СКР, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и министерства образования региона. На нем будут обсуждаться причины инцидента и меры профилактики таких ситуаций.

Как сообщалось, в результате драки с поножовщиной, устроенной 16-летними подростками в школе N127 понедельник в Перми пострадали, по уточненным данным, 15 человек: школьники 10-12 лет и учительница.

Позже были озвучены основные версии инцидента.

ЧП в пермской школе

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Теги: Пермь, Анна Кузнецова
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