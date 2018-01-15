Состояние пострадавших в пермской школе детей назвали стабильным

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Жизни девяти школьников, поступивших в краевую больницу после драки с поножовщиной в школе № 127, ничего не угрожает, сообщил журналистам главный врач Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов в понедельник.

"В настоящее время девять человек находятся в нашей больнице, состояние семерых оценивается как средней тяжести, даже ближе к удовлетворительному. Двое детей, которые перенесли более тяжелые травмы и более длительные операции, находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, но уже ближе к средней тяжести", - сказал Антонов.

Он добавил, что состояние детей стабильное, они находятся в сознании и контактируют с врачами.

"Могу сказать, что угрозы для жизни детей в настоящее время нет, ситуация контролируемая медиками", - отметил главврач.

Утром в понедельник в школе N127 Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Один из подростков, по данным детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

Возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова заявила о необходимости проведения проверок в школах Перми после инцидента.