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Пермские власти после ЧП в школе предложили следить за детьми из "группы риска" в соцсетях

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил следить за поведением детей из "групп риска" в соцсетях, чтобы усилить безопасность школ, сообщается на странице пермской мэрии в понедельник.

"Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми "групп риска", семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача - сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем", - приводятся в сообщении слова мэра.

По мнению регионального детского омбудсмена Светланой Денисовой, правильным является также решение проверить все частные охранные предприятия, работающие в учреждениях соцферы Перми.

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"Она считает, что речь должна идти о проверке должностных инструкций охранников и усилении контроля за исполнением этих инструкций", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в каждой пермской школе пройдут собрания, где с родителями проведут разъяснительные беседы.

Утром в понедельник в школе N127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы, еще у троих психологические травмы.

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Один из подростков, по данным детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Предполагаемые зачинщики драки задержаны.

ЧП в пермской школе

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Теги: Пермь
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