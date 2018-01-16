Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министерством культуры России заявлен иск о возмещении ущерба более чем на 133 млн рублей в рамках дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-цента", режиссер Кирилл Серебренников.

"Действительно, Минкультуры России признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей", - говорится в ответе пресс-службы Минкультуры на соответствующий запрос "Интерфакса".

В ведомстве добавили, что иные подробности уголовного дела разглашать не могут.

Дело "Седьмой студии"

Серебренникову, первому генпродюсеру автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, экс-гендиректору АНО Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, ранее возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Во вторник Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении мер пресечения Серебренникову, Малобродскому и Итину до 19 апреля.

В настоящее время следственные действия по делу завершены. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования. Как стало известно 15 января, сумма ущерба по делу выросла с называвшихся ранее СКР 68 млн до 133 млн рублей.

В отдельное производство по этому же обвинению выделено дело экс-главбуха АНО Нины Маслявой.

Ещё одна фигурантка - экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск. Ее дело также выделено в отдельное производство.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу Малобродского и уехавшей из России Вороновой, находятся под домашним арестом.