Доверенные лица Путина заявили о готовности к дебатам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доверенные лица Владимира Путина готовы дебатировать от имени кандидата в президенты, если сам претендент откажется принимать участие в предвыборных дискуссиях. Об этом заявил "Интерфаксу" сопредседатель штаба Путина, гендиректор центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Готовим совещание с доверенными лицами, на котором примем решение по данному вопросу (об участии в дебатах - ИФ)", - сказал Румянцев "Интерфаксу" в среду.

На вопрос, готов ли он сам принять участие в дебатах от имени Путина, Румянцев сказал: "Частично мне это придется делать".

При этом он подчеркнул, что принимать решение по вопросу об участии в предвыборных дискуссиях будет сам Путин.

Румянцев отметил, что на данном этапе избирательной кампании вопрос о дебатах не актуален. "Сейчас агитационная кампания не ведется, она начнется после регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ", - подчеркнул Румянцев.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов на вопрос, кто будет участвовать в дебатах, сказал, что "стратегию и тактику избирательной кампании определяет сам кандидат".

По его словам, встреча с доверенными лицами готовится. "Об этом говорил сам Владимир Путин на встрече с сопредседателями предвыборного штаба 10 января. Встреча прорабатывается, место выбирается, а дата ждет своего места в графике Владимира Путина как действующего президента", - пояснил пресс-секретарь штаба.

На вопрос о том, пройдет ли эта встреча до регистрации Путина как кандидата или после, Кондрашов сказал: "Мы не ставим в зависимость одно от другого. Главное для нас, чтобы оба наших списка доверенных лиц были зарегистрированы в Центризбиркоме".

Он напомнил, что "один список уже зарегистрирован, второй в работе".

По словам Кондрашова, формирование списков должно завершиться к концу января. На вопрос, когда В.Путин может получить удостоверение кандидата в президенты, Кондрашов отметил: "Регистрация В.Путина пройдет не раньше 31 января. Эта дата - последний срок предоставления в ЦИК подписных листов, проверка которых займет не менее десяти дней".

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Владимир Путин в качестве кандидата в президенты не будет участвовать в предвыборных дебатах, но может попросить об этом своих доверенных лиц.

"Основная функция доверенных лиц - агитировать за своего кандидата. (...) Поскольку сам кандидат не будет дебатировать, он попросит об участии в общественных дебатах своих доверенных лиц", - сообщает издание со ссылкой на собеседника в избирательном штабе Путина.

По информации газеты, речь об этом пойдет на встрече Путина с доверенными лицами, на которой кандидат в президенты "поставит им задачи на период избирательной кампании".

"Коммерсантъ" пишет, что "встреча с доверенными лицами может состояться еще до того, как Владимир Путин будет зарегистрирован кандидатом, но уже появится полный список доверенных лиц".

Издание также подсчитало, что "если в заверении подписных листов (в поддержку Путина) примут участие все зарегистрированные сейчас доверенные лица (это 259 человек из 600 возможных - ИФ), включая музыканта Игоря Бутмана, певицу Полину Гагарину и космонавта Евгения Крикалева, то каждому в среднем придется заверить по 115 листов".