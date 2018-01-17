Штаб Путина в Петербурге возглавят гендиректор "Силовых машин", ветеран и студентка

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Юрий Петреня вошел в руководство петербургским предвыборным штабом Владимира Путина, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель штаба Дмитрий Карасев.

"У штаба три сопредседателя: Василий Волобуев (руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов - ИФ), студентка СПбГУ Анна Шуранова и Петреня. Я буду заниматься правовым сопровождением", - уточнил Карасев. Штаб будет располагаться по адресу: Красногвардейская площадь, д.3.

Путин открыл свой избирательный штаб в Москве 10 января. Его возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.