Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка проверят на приверженность тюремной субкультуре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следствие по делу о нападении на учеников бурятской школы рассматривает разные версии причин инцидента, в том числе приверженность нападавшего тюремной субкультуре, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Среди возможных причин ЧП рассматривается приверженность нападавшего к так называемой "криминальной субкультуре АУЕ", - сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что эта версия не является приоритетной, но рассматривается следствием среди прочих.

В пятницу утром в Бурятии было совершено нападение на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. По предварительным данным, ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Власти сообщают, что в результате пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Напавший на школу подросток также госпитализирован после попытки суицида.

Криминальные ценности блокируют

В ноябре 2017 года сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры в СМИ и интернете и наделении Роскомнадзора полномочиями по блокировке во внесудебном порядке ресурсов, популяризующих ценности криминального мира.

По словам Белякова, в России активно функционирует неформальное молодёжное сообщество АУЕ ("арестантский уклад един"), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса", собирают деньги на так называемый "общак", устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.