Роскомнадзор запретил три группы во "ВКонтакте"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации три группы в соцсети "Вконтакте", в которых была размещена информация, способная побудить школьников к противоправным поступкам.

"В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о блокировке интернет-ресурсов с информацией, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера. По данным на 13:00 пятницы, поступили требования в отношении трех групп в соцсети "ВКонтакте". Данные интернет-страницы внесены в единый реестр запрещенной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По данным ведомства, Роскомнадзором в адрес администрации соцсети были направлены требования удалить противоправную информацию. "Требования оперативно выполнены", - уточняется в сообщении.

Там поясняется, что согласно решению Роспотребнадзора данные группы в соцсетях содержат информацию о возможных способах и средствах для совершения самоубийства. "Работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил "Интерфаксу", что уже есть договоренность с Роскомнадзором о блокировании групп в соцсетях, побуждающих к насилию в школах.

Серия нападений в школах

Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

Перед задержанием подросток нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. Его госпитализировали. Кроме него пострадали еще шесть учащихся.

15 января в школе №127 в Перми, по данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Также, как сообщалось, возбуждено дело о халатности.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Сообщалось, что во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении легкого вреда здоровью".

Кроме того, 18 января на входе в одну из московских гимназий остановили учащегося 11 класса, пытавшегося пронести в школу шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек. Все эти предметы, как сообщалось, были обнаружены при входе в образовательное учреждение охранником при досмотре ручным металлодетектором.