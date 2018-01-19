Все школы Петербурга оснастят металлодетекторами

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Во всех школах Петербурга в ближайшее время установят металлодетекторы, сообщила глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева журналистам в пятницу.

"Если есть турникеты или какой-то механизм, который будет иметь функцию определения металла, тогда они появятся (в школах - ИФ)", - сказала Воробьева во время объезда городских школ.

По ее словам, в настоящее время металлодетекторы различного типа есть в 156 школах Петербурга, устройства используются во время проведения ЕГЭ. Всего в Петербурге около 700 школ.

На этой неделе в России произошло несколько нападений подростков в школах, в том числе - в Пермском крае (с ножами), в Челябинской области (с ножом) и в Бурятии (с топором).

"Перед нами совершенно четкий факт: всё (нападения на учеников в школах РФ - ИФ) произошли оттого, что в здание образовательного учреждения попал некий предмет, который не должен быть там", - отметила Воробьева.

Идею поддержал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

По данным комитета по образованию Санкт-Петербурга, все школы и детсады города обеспечены охраной. Системы видеонаблюдения есть в 576 школах и 654 детских садах.