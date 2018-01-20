Минздрав Бурятии рассказал о состоянии пострадавших детей из школы в Улан-Удэ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Врачи из Санкт-Петербурга оперируют детей, пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ, сообщил в субботу на совещании у главы Бурятии министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

По его словам, состояние одной из пострадавших девочек остается тяжелым, она находится в коме.

"Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается", - сказал министр.

По словам Самбуева, ребенку понадобятся и косметические операции.

"Как только девочку из тяжелого состояния выведем, так сразу приступим к косметическим моментам. Все за счет бюджета. Все будет проходить на базе БСМП (больнице скорой медицинской помощи - ИФ)", - сказал министр.

По его словам, медики из Санкт-Петербурга взяли на операцию уже вторую девочку, сейчас ей делают микрохирургическую операцию на кисти руки.

Состояние остальных пострадавших улучшается, они находятся на лечении в больнице скорой медицинской помощи. Тем не менее, реабилитация им понадобится длительная, сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших в Москву или Санкт-Петербург.

Что касается самого нападавшего на школу подростка, то его состояние тяжелое, ему сделали операцию, сейчас он в сознании и находится в реанимации.

Как сообщалось, утром в пятницу ученик 9 класса школы №5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По данному факту возбуждено уголовное дело.