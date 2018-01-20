В школах Бурятии будет введен пропускной режим

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В школах Бурятии после произошедшего на неделе нападения на учебное заведение должен действовать пропускной режим, заявил глава республики Алексей Цыденов на проходящем в Улан-Удэ совещании.

"В 100% школ на входных группах будет человек, ответственный за обеспечение пропускного режима. Это или ЧОП, или в штате школы человек. Отрабатываем порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления, с их точки зрения, подозрительной активности или непосредственного проявления агрессии", - отметил глава Бурятии.

По его словам, в школах должны быть тревожные кнопки. Где кнопки невозможны - если школа расположена далеко от полиции, например, в некоторых селах, где нет полицейского отделения, - то для таких школ должен быть принят специальный порядок реагирования. Вместе с тем, вводить турникеты в школах не предполагается, чтобы не нарушать противопожарные нормы.

Он также обратил особое внимание на социальную обстановку, которая влияет на психологическое состояние подростков. По его словам, на подростков влияют компьютерные игры, соцсети, доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом, и в этом случае на первый план выходит работа по предупреждению и профилактике.

"Мы приняли решение, что усиливаем психологическую службу. Психолог должен быть в каждой школе, если школа небольшая - то приходящий, если большая - то штатный. В постоянном режиме будут проводить с детьми работу", - подчеркнул Цыденов.

Утром 19 января ученик 9-го класса школы N5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Возбуждено уголовное дело.