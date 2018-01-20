Российских военных передислоцировали из района Африна из-за турецкой операции

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские военные передислоцированы из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований, сообщили в Минобороны РФ.

"Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат", - сказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии. Турция считает эти отряды террористической группировкой.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне.

Как сообщили СМИ со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Турции, операция в Африне получила название "Оливковая ветвь", она началась в 17:00 по московскому времени.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийскогоКурдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.