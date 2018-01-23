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Прокурор заявил о попытке главы СК по Москве освободить из-под стражи Итальянца

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов "за вознаграждение" предпринимал меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

"Максименко, руководитель главного следственного управления по Москве Дрыманов, исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве (предпринимателя Дмитрия) Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство", - говорится в обвинительном заключении по делу в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, оглашенном в Мосгорсуде во вторник.

Как следует из обвинительного заключения, "в дальнейшем Никандров и Крамаренко предоставили Дрыманову служебные записки о необходимости переквалификации действий Кочуйкова и (Эдуарда) Романова, об изменений им меры пресечения на не связанные с заключением под стражей при отсутствии на то законных оснований".

"Несмотря на это Дрыманов одобрил эти предложения и (...) и поручил Никандрову продолжить курирование расследование уголовного дела", - сказал прокурор.

"Дрыманов по-прежнему свидетель по этому делу, в настоящее время он находится на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.

19 июля 2016 года Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) от Захария Калашова. По местам их работы и жительства прошли обыски, в тот же день они были отправлены под стражу.

Максименко инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

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Так, по версии обвинения, офицер получил $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова за способствование освобождению из СИЗО и смягчению обвинения Кочуйкову, задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.

Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. "за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области".

Свою вину офицер не признает ни по одному из эпизодов.

"Обвинение мне понятно. Свою вину я не признаю ни по одному из эпизодов. Я не получал взяток ни от Шейхаметова, ни от Шенгелии", - сказал Максименко в Мосгорсуде во вторник.

По словам офицера, о его невиновности по обоим эпизодам "говорят показания свидетелей и объективные доказательства".

"Кроме того, я заявляю, что на меня оказывали давление сотрудники ФСБ с целью оговора себя и других лиц", - пояснил Максименко. Он добавил, что на других офицеров, задержанных с ним - его заместителя Ламонова и первого замначальника ГСУ СКР по Москве - также оказывали давление.

Вместе с тем в окончательную редакцию предъявленного Максименко обвинения вошел эпизод получения взятки за действия в пользу Кочуйкова, но не от Калашова, а от предпринимателя Шейхаметова. Последний, как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в ходе следствия признал свою вину и раскаялся в содеянном, в связи с чем его уголовное преследование как лица, заявившего о преступлении, было прекращено.

В конце декабря 2017 года по обвинению в получении взятки от Калашова был арестован Крамаренко.

Теги: Москва, Захар Калашов, Шакро Молодой, Андрей Кочуйков, Итальянец
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