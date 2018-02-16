Прокурор попросил приговорить авторитета Шакро Молодого к 10 годам колонии и штрафу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Обвинение просит приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее наказание гособвинение предложило назначить Калашову в ходе прений сторон на заседании Никулинского суда в пятницу.

"Прошу признать Калашова виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей", - сказал прокурор.

Другого фигуранта дела - помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) - обвинение также попросило признать виновным в вымогательстве и приговорить к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Еще десятерых подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.

Также в качестве обвиняемых к делу посмертно привлечены убитые при перестрелке у ресторана Elements охранники Кочуйкова Филипп Дамаскин и Алексей Китаев. Уголовное преследование последнего прокурор попросил прекратить в связи со смертью, а дело в отношении Дамаскина - вернуть в прокуратуру.

Всем фигурантам инкриминируется вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере. Никто из подсудимых вину не признает.

Согласно обвинительному заключению, в деле два эпизода вымогательства - 8 млн рублей у собственницы Elements Жанны Ким (этот эпизод закончился перестрелкой у заведения) и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова.

Обвинение утверждает, что подсудимые действовали в составе двух групп: первой руководил Батыр Бекмурадов, который на выделенные Калашовым деньги приобрел ЧОП "Защитник". Вторую группу возглавлял Кочуйков, аналогичным способом купивший ЧОП "Заслон". Представители обеих групп, по версии обвинения, находились во время происшествия на Рочдельской улице.