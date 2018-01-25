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Культура

В Москве начался показ лишенной прокатного удостоверения "Смерти Сталина"

Есть обновление от 18:29

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В московском кинотеатре "Пионер" в 16:55 четверга начался показ комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", у которой за два дня до российской премьеры Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на своего сотрудника, который находится в кинотеатре.

"Ведомости" пишут, что зал заполнен примерно на две трети, зрители раскупили билеты на "Смерть Сталина" в "Пионере" на ближайшие дни, а следующий сеанс с доступными местами состоится 3 февраля.

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Как отмечает издание, администрация "Пионера" не делала никаких объявлений перед началом показа, выступающих против демонстрации фильма в кинотеатре также не было.

Накануне сообщалось, что кинотеатр "Пионер" продолжает продажу билетов на фильм, несмотря на решение Минкультуры, аргументируя это тем, что не получал официальных писем об отзыве у картины прокатного удостоверения.

После этого прокатчик фильма, компания "Вольга" сообщил, что направит в кинотеатры полученное в среду от Минкультуры РФ электронное письмо с уведомлением об этом решении.

23 января стало известно, что Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В пресс-службе ведомства отметили, что ленту направят на юридическую экспертизу, а решение о том, будет ли вообще показан фильм, примут позже.

"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - прокомментировал ситуацию министр культуры РФ Владимир Мединский.

На фильм "Смерть Сталина" в Минкультуры пожаловалась группа деятелей культуры и политики, в том числе режиссер Никита Михалков и писатель Юрий Поляков, которые в письме выступили против выхода картины в российский прокат. В частности, авторы обращения предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее релиз в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В ленте сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд. Фильм должен был выйти в прокат 25 января.

Теги: Москва, Смерть Сталина, кино
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