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Самолет ВМС США провел разведку в 60 км от Севастополя

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота.

Во время полета у российских берегов, американский разведчик снижался до высоты около 7,5 тыс. метров, приближаясь к российскому побережью приблизительно на расстояние 60 км.

Одновременно в четверг стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее десяти часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Кроме того, в четверг разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 62-4134 и позывным CURE42 провел многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.

Теги: Севастополь, США
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