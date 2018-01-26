Главные новости
СпортВиктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИВ РоссииЖурналистка Гордон отказалась от участия в предвыборной гонкеВ миреВ посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой слухи о продаже угля при содействии РФ
В России

Избирком Петербурга попросил полицию пресечь агитацию сторонников Навального

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обратилась в полицию из-за распространения листовок сторонниками Алексея Навального, сообщил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский "Интерфаксу" в пятницу.

"У нас были обращения, и в результате собственного мониторинга мы установили, что выпускаются некие листовки, где преобладают сведения об одном из кандидатов на должность президента Российской Федерации в сочетании с негативными комментариями. Это одна из форм предвыборной агитации - в данном случае с нарушением правил, предусмотренных законом", - сказал Краснянский.

Он отметил, что несколько дней назад полиция задержала тираж агитационных листовок Навального в Адмиралтейском районе без обращения со стороны избиркома.

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов сообщил "Интерфаксу", что полиция пока не проводила у них проверок в связи с распространением листовок. "Сегодня к нескольким сотрудникам штаба приходили домой. В одном из случаев это было связано с неоплаченным штрафом", - добавил Михайлов.

В свою очередь в МВД накануне обещали жестко пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами.

Теги: Петербург, Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Москва не получала от голландских спецслужб сообщений о вмешательстве в выборы в СШАМосква не получала от голландских спецслужб сообщений о вмешательстве в выборы в США
Нидерландские СМИ сообщили, что местные спецслужбы якобы стали свидетелями атак российских хакеров на цели за рубежом и предупреждали об этом ФБРПодробнее
Президиум ВС РФ не допустил Навального к президентским выборамПрезидиум ВС РФ не допустил Навального к президентским выборам
Представители оппозиционера ранее заявляли о намерении обратиться в ЕСПЧПодробнее
Журналистка Гордон отказалась от участия в предвыборной гонкеЖурналистка Гордон отказалась от участия в предвыборной гонке
Она объявила о создании своей партии, сказал ее пресс-секретарьПодробнее
В Госдуме отвергли обвинения в адрес РФ в поставках угля КНДР в обход санкцийВ Госдуме отвергли обвинения в адрес РФ в поставках угля КНДР в обход санкций
Ранее Reuters сообщило, что Северная Корея в 2017 году якобы трижды отправляла в Россию уголь, который оттуда доставлялся в Южную Корею и ЯпониюПодробнее
Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый судЗащита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд
Президента просят инициировать общественную экспертизу по этому делуПодробнее
Первый по программе воспроизводства "Белый лебедь" приступил к летным испытаниямПервый по программе воспроизводства "Белый лебедь" приступил к летным испытаниям
В ОАК утверждают, что эффективность новой модификации будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом Ту-160Подробнее
Перспективный российский самолет-заправщик впервые поднялся в воздухПерспективный российский самолет-заправщик впервые поднялся в воздух
"Летающий танкер" Ил-78М-90А станет основным российским топливозаправщиком для самолетов дальней, фронтовой и специальной авиацииПодробнее
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет
Президент напомнил о построенном в СССР гражданском сверхзвуковом Ту-144Подробнее
Ольга Васильева: должен быть баланс ответственности между школой и родителямиОльга Васильева: должен быть баланс ответственности между школой и родителями
Глава Минобразования прокомментировала последние трагедии в школах и рассказала о движении WorldSkills и образовательном процессеПодробнее
Удальцов отказался быть доверенным лицом ГрудининаУдальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина
В КПРФ объяснили подачу соответствующих документов в ЦИК технической ошибкойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
В Италии поезд сошел с рельсов9 фото
25 января
В Италии поезд сошел с рельсов
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортВиктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИВ РоссииЖурналистка Гордон отказалась от участия в предвыборной гонкеВ миреВ посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой слухи о продаже угля при содействии РФВ миреЗадержанный в Донбассе россиянин Агеев приговорен к 10 годам заключенияВ миреТрамп согласился дать гражданство США 1,8 млн нелегальных мигрантовВ РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет

В Минобороны РФ заподозрили главу британского военного ведомства в утрате границ разумного

Гэвин Уильямсон рассказал СМИ о том, как Россия изучает важнейшие объекты инфраструктуры Великобритании и готовится убить "тысячи, тысячи и тысячи" Подробнее

В Минтрансе РФ заявили о соблюдении санкций ООН после обвинений в экспорте угля КНДР

"Уголь такая вещь - его в кармане не унесешь", - отметили в ведомстве. Подробнее

Организатор ячейки "Хизб-ут Тахрир" в Казани получил 17 лет колонии

Гордон подписала в ЦИК заявление о своем отказе баллотироваться в президенты

МОК разрешил экс-тренеру российских биатлонисток Пихлеру ехать на ОИ

Ранее сообщалось, что он лишен такой перспективы из-за попавшихся на допинге Зайцевой и Романовой Подробнее

ЦБ РФ оценил невозвращенные займы нерезидентов РФ перед резидентами в $35 млрд

Посольство РФ назвало безответственными слова британского министра о российской угрозе

Китай официально заявил о намерении создать Полярный Шелковый путь в Арктике

ООН предупредила о сокращении населения Украины почти на 8 млн человек до 2050 года

ФГ "Будущее" потребовала в суде взыскать с банка "Открытие" 7,3 млрд рублей

Гимназию в Хабаровске закрыли после отравления учащихся

Посол США запросил встречи с Медведевым, Володиным и Бортниковым

Москва не получала от голландских спецслужб сообщений о вмешательстве в выборы в США

Москва не получала от голландских спецслужб сообщений о вмешательстве в выборы в СШАНидерландские СМИ сообщили, что местные спецслужбы якобы стали свидетелями атак российских хакеров на цели за рубежом и предупреждали об этом ФБР Подробнее

Из провалившегося под лед Лены бензовоза начали откачивать воду

Школа-интернат в Электростали приостановила работу из-за кишечной инфекции

Избирком Петербурга попросил полицию пресечь агитацию сторонников Навального

В Кремле не увидели в подготовке митингов против выборов личного вызова Путину

Роскомнадзор выявил почти 100 транслирующих матчи КХЛ пиратских сайтов

Песков прокомментировал перенос послания президента Федеральному Собранию

Песков заявил о соблюдении Россией международного права при продаже Мьянме Су-30

Законопроект о создании кассационных и апелляционных судов внесен в Госдуму

ЦИК РФ сделал КПРФ предупреждение за незаконную агитацию

Число знакомых с кандидатурой Грудинина россиян выросло до трети

Постпред Израиля в ООН заявил о 80 тыс. бойцов под командованием Ирана в Сирии

Рост британского ВВП в 2017 году оказался самым слабым за 5 лет

Трамп опроверг информацию о попытке уволить спецпрокурора Мюллера

На горном комбинате в Мурманской области найдено тело человека

В посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой сообщения об экспорте угля при содействии РФ

В посольстве КНДР в Москве назвали пропагандой сообщения об экспорте угля при содействии РФРанее агентство Reuters сообщило, что Россия якобы помогает КНДР обходить санкции ООН Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru