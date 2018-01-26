Избирком Петербурга попросил полицию пресечь агитацию сторонников Навального

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обратилась в полицию из-за распространения листовок сторонниками Алексея Навального, сообщил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский "Интерфаксу" в пятницу.

"У нас были обращения, и в результате собственного мониторинга мы установили, что выпускаются некие листовки, где преобладают сведения об одном из кандидатов на должность президента Российской Федерации в сочетании с негативными комментариями. Это одна из форм предвыборной агитации - в данном случае с нарушением правил, предусмотренных законом", - сказал Краснянский.

Он отметил, что несколько дней назад полиция задержала тираж агитационных листовок Навального в Адмиралтейском районе без обращения со стороны избиркома.

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов сообщил "Интерфаксу", что полиция пока не проводила у них проверок в связи с распространением листовок. "Сегодня к нескольким сотрудникам штаба приходили домой. В одном из случаев это было связано с неоплаченным штрафом", - добавил Михайлов.

В свою очередь в МВД накануне обещали жестко пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами.