До семи увеличилось число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Еще два человека обратились за медицинской помощью после пожара на турбазе "Дарьяна" на острове Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона. В результате ЧП погибли два человека.

"Пострадали семь человек. Принято решение пятерых эвакуировать на вертолете в Иркутск. Это трое туристов из Южной Кореи, переводчик из Иркутска и сотрудница турбазы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Татьяна Шкурская.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что вертолет Ми-8 с пострадавшими приземлился в Иркутске.

Утром 28 января в Хужире загорелся двухэтажный жилой дом на улице Обручева, переделанный владельцем для приема туристов в турбазу "Дарьяна".

Среди пострадавших - двое туристов из Южной Кореи, которые получили переломы, выпрыгнув из окна на втором этаже, и работница турбазы, получившая ожоги. Судьба двоих граждан Китая неизвестна.

Пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщала, что после ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены обгоревшие тела двоих человек, их личности в настоящее время устанавливаются.

Всего на турбазе в момент пожара находились 16 человек - восемь туристов из Южной Кореи, четверо туристов из Китая и четверо работников.