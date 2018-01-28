Возникли проблемы с установлением личностей погибших в пожаре на турбазе на Байкале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возникли сложности с установлением личностей, предположительно, граждан Китая, погибших при пожаре на турбазе "Дарьяна" на острове Ольхон озера Байкал, сообщила "Интерфаксу" глава Хужирского муниципального образования Вера Маланова.

"Погибшие молодые люди приехали на турбазу поздно вечером в субботу, и сразу пошли спать в номер, не зарегистрировавшись - персонал решил, что сделает это с утра. Все документы сгорели в огне вместе с ними. Сейчас никто достоверно не знает, кто они и откуда приехали", - сообщила Маланова.

Ситуацию усложняет то, что погибшие путешествовали самостоятельно.

"По предварительным данным, они не покупали тур через турфирму, а приехали самостоятельно, как у нас говорят - "дикарями", видимо, чтобы сэкономить. Кстати, сейчас на Ольхоне все больше появляется туристов из Китая, которые так путешествуют. Появились даже машины с китайскими номерами - видимо, дикие туристы приезжают на остров по незаконным ледовым переправам, поскольку зимник еще не открыт", - сказала Маланова.

Причина пожара на турбазе устанавливается. Глава Хужира уточнила, что возможно, загорелась электропроводка, также вероятно, что туристы курили в номере.

Турбаза "Дарьяна", где сгорел один из двух двухэтажных корпусов, принадлежит местным жителям.

Утром 28 января в Хужире загорелся двухэтажный жилой дом на улице Обручева, переделанный владельцем для приема туристов в турбазу "Дарьяна". При разборе сгоревших конструкций обнаружены обгоревшие тела двух человек, предположительно граждан Китая. Пострадали семь человек, пять из которых доставлены на вертолете в Иркутск. Известно, что среди них двое туристов из Южной Кореи с переломами, выпрыгнувшие из окна во время пожара, повар турбазы, получившая ожоги, и переводчик.

Всего на турбазе в момент пожара находились 16 человек - восемь туристов из Южной Кореи, четверо туристов из Китая и четверо работников.