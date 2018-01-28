Видео якобы с пропавшего сейнера "Восток" сняли на другом судне

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Опубликованное в субботу на сайте администрации Приморья видео, якобы полученное с борта пропавшего в Японском море сейнера "Восток", было снято на другом судне.

"В субботу в распоряжении администрации Приморья оказалась видеозапись, направленная властям края агентом судна как видео, снятое членами экипажа плавсредства. Однако по итогам детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта "Востока", не подтвердилась", - сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Приморья.

Директор ООО "ДВ Флот" - судовладельца пропавшего "Востока" - Станислав Мальчевский отметил, что, вероятно, это видео было снято с другого судна.

"На записи человек, комментирующий съемку, отчетливо говорит, что судно следует в сторону Зарубино. "Восток" же следовал из порта Донхэ в порт Холмск, расположенный на Сахалине. Кроме того, видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки", - сказал Мальчевский, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в обнародованном видеоролике видно, что судно сковано льдом, палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом судна в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег.

"Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", - комментирует за кадрами человек, который снимает происходящее на камеру мобильного телефона.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В субботу в районе поиска найдены два плота с судна "Восток", людей в них не было.