Сторонники Навального заявили о приходе полиции в связи с сообщением о бомбе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли в "Фонд борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

В эфире Youtube-канала "Навальный-Live" она заявила, что полиция вошла в офис, взломав дверь. Ярмыш утверждает, что полиция пришла по звонку о заложенной бомбе.

В связи с этим в здании проводится эвакуация, добавила пресс-секретарь ФБК.

Позже она сообщила о задержании нескольких сотрудников ФБК. По словам Ярмыш, задержаны юристы фонда, ведущие проекта "Навальный.новости" и офис-менеджер.

Сам Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги уже прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.