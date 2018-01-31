Еще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Михаил Козлов, выдвинутый Партией социальной защиты в качестве кандидата на пост президента РФ, принес в ЦИК вместо подписей чистые листы в подарочной упаковке. Как передает корреспондент "Интерфакса", таким образом, он вышел из президентской гонки.

По его словам, он не рассчитал свои финансовые возможности и силы. "Я понял, что не хочу тратить деньги на сбор подписей. Здесь сегодня чистые листы", - сказал Козлов.

Кроме того, другой претендент на участие в выборах Станислав Полищук, выдвинутый "Партией социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу", снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина. "Я принял решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться не на своих личных амбициях", - сказал Полищук.

Он отметил, что все подписи направляет в штаб Путина и "хотел бы предложить ему свою программу построения социального государства".