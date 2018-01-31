Песков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потасовка журналистов, членов президентского Совета по правам человека Николая Сванидзе и Максима Шевченко в радиоэфире при обсуждении фигуры Сталина может говорить в пользу отзыва прокатного удостоверения фильма о смерти советского вождя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не знаю, будут ли сделаны (им - ИФ) замечания. Я в этом контексте скажу: а вы критикуете министерство культуры за то, что они отозвали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько даже такие мастодонты (журналистики - ИФ) не могут совладать со своими эмоциями, не могут держать себя в руках", - сказал Песков в среду журналистам.

Ранее сообщалось, что спор между членами СПЧ, журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко перерос в драку в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", уведомив об этом прокатчика картины - ООО "Вольгафильм".

"Смерть Сталина" - сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.