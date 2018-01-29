Глава СПЧ попросил показать "Смерть Сталина" группе по увековечению памяти жертв репрессий

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов запросил в Минкультуры копию "Смерти Сталина", чтобы фильм могла посмотреть межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ.

Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти репрессированных, учреждена главой государства 15 февраля 2016 года.

В состав группы входят глава СПЧ, члены Совета: глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель постоянной комиссии по исторической памяти Сергей Караганов и председатель постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе. Также в группу вошли замминистра юстиции России Алу Алханов, замминистра труда Алексей Вовченко, замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, замминистра культуры России Александр Журавский, замминистра финансов России Айрат Фаррахов, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, вдова писателя Наталья Солженицына и другие.

23 января министерство культуры РФ отозвало выданное прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина" (прокатчик - ООО "Вольгафильм"). Картину собрались отправить на юридическую экспертизу.

Ранее группа деятелей культуры и политики написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выступила против показа фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи в России. Авторы письма попросили проверить картину на экстремизм и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.