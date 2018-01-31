В СПЧ назвали отзыв прокатного удостоверения у "Смерти Сталина" актом цензуры

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" является откровенным проявлением цензуры, заявил член совета по правам человека при президенте РФ Илья Шаблинский.

"У нас есть основания сказать несколько слов о фильме "Смерть Сталина", который сам по себе, наверное, такого внимания не заслуживает, но, я полагаю, и многие коллеги полагают (отзыв прокатного удостоверения является) фактом цензуры. Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной", - сказал Шаблинский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что действия по отзыву прокатного удостоверения противоречат 29 статье Конституции РФ.

"На наших глазах некое должностное лицо, посмотрев фильм, через некоторое время поменяло свою оценку и сочло, что фильм не должен быть показан широкому зрителю. Это точно запрет на распространение материалов исключительно из неких политических предпочтений лица", - добавил член СПЧ.

Шаблинский отметил, что любой политический деятель может быть объектом иронии, в связи с чем сюжет фильма обсуждать не имеет смысла. "Речь идёт о том, что некое лицо, группа чиновников или крупный чиновник считает совершенно обычным делом нарушать эту, казалось, забытую статью Конституции", - сказал правозащитник.

Он добавил, что мнения о фильме могут быть разные, однако признаков экстремизма в нем нет, это "исключительно политическая вкусовщина".

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов попросил показать "Смерть Сталина" группе по увековечению памяти жертв репрессий.

Запрет выхода "Смерти Сталина" на российские экраны назвали актом цензуры и в общественной организации "Киносоюз", где заявили, что намерены из-за этого подать на Минкультуры в суд.

23 января министерство отозвало выданное прокатное удостоверение у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", уведомив об этом прокатчика картины - ООО "Вольгафильм". Фильм "Смерть Сталина" - сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.