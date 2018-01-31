Американский самолет провел оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным LA311, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, длительное время кружил вблизи побережья Калининградской области. В какие-то моменты он приближался к Балтийску, где расположена главная база Балтийского флота, на расстояние приблизительно 35 км, то есть подлетал практически вплотную к российским территориальным водам - 12-мильной (22,2 км) морской зоне, прилегающей к берегу.

По утверждению западных сайтов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на идентификацию и сопровождение американского разведчика в воздух поднимался российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

Как сообщалось, во вторник был также зафиксирован полет этого американского морского разведчика вблизи Калининградской области.

Кроме того, во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, совершая его в воздушном пространстве Польши.

На минувшей неделе (24, 25 и 26 января) самолет RC-135W также проводил оперативную разведку вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области. Всего с начала года было совершено, по меньшей мере, 12 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.

Кроме того, в середине января у границ Калининградской и Ленинградской областей совершили серию тренировочных полетов переброшенные в Великобританию стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H, способные нести ядерное оружие. Они осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии и проводили учебное бомбометание на местных полигонах.

В последнее время растет также количество разведывательных полетов американских военных самолетов вблизи морских границ России на Черном море. В частности, как сообщалось, в понедельник самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II совершил длительный разведывательный полет у побережья Крыма. В какие-то моменты он приближался к Севастополю на расстояние около 30 км.

По сообщению Минобороны РФ, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства РФ. "На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США", - заявили в Минобороны РФ.