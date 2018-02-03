МИД пообещал реакцию РФ в ответ на новую ядерную доктрину США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - России придется принимать меры безопасности в связи с подходами к проблеме атомных вооружений, изложенными в новой ядерной доктрине США, заявили в МИД РФ.

"Нам, конечно, придётся учитывать подходы, введённые теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", - говорится в комментарии МИД РФ, обнародованном в субботу 3 февраля.

В МИД РФ также отметили, что с учетом обвинений в адрес России, содержащихся в американской доктрине, "лицемерными выглядят (...) пассажи о заинтересованности Вашингтона в "стабильных отношениях" с нами и настрое на конструктивную работу в интересах снижения соответствующих рисков".

"Декларируемая США в упомянутом "Обзоре" готовность прибегнуть к ядерному оружию с тем, чтобы воспрепятствовать России применить свои ядерные вооружения, означает попытку подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства в связи с обнародованием новой ядерной доктрины США.

"Хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне всё-таки отдают себе отчет в той высокой степени опасности, которая возникает при переводе подобных доктринальных установок в плоскость практического военного планирования", - подчеркнули на Смоленской площади.

В ночь на 3 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ не предусматриваетавтоматический ответ в случае, если Россия решит совершить ядерную или неядерную атаку против США или их союзников по НАТО. РФ не является единственной страной, на которую направлено внимание США в новой ядерной доктрине, там упомянуты также Китай, Иран и КНДР. При этом в доктрине подчеркивается, что США не хотят быть соперниками с Россией и КНР и рассчитывают на стабильные отношения с этими державами.