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Онищенко призвал россиян не мочить манту

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место внутрикожной пробы на туберкулез (реакция Манту).

"Коллеги, не вздумайте мочить манту", - сказал Онищенко на церемонии вручения премии "За верность науке" в Министерстве образования и науки РФ во вторник.

Онищенко вручал премию в номинации "Лучший проект в социальных сетях о науке". Среди трех финалистов номинации был назван популярный телеграм-канал о медицине "Намочи манту" (58,4 тыс. подписчиков). Победителем он не стал - премию Онищенко вручил научно-популярному каналу "Химия просто". Однако после вручения бывший глава Роспотребнадзора прокомментировал название канала-финалиста.

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Выступая со вступительным словом перед награждением, Онищенко подчеркнул важность работы в социальных сетях для популяризации науки среди молодого поколения, назвав соцсети "самым первым окопом между обществом и высоким полетом науки".

"Вы сеете зерна сомнения. Человек сомневается, анализирует и делает первый шаг в науке", - пояснил Онищенко.

Ежегодная премия "За верность науке" для ученых-популяризаторов науки и научных журналистов организована Минобрнауки, Российской академией наук и Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова. Отбор финалистов и выбор победителей осуществляется жюри, премии в различных номинациях вручали, в том числе, глава Минобрнауки Ольга Васильева, президент РАН Александр Сергеев, Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.

8 февраля отмечается День российской науки. Этот праздник был установлен в 1999 году в ознаменование учреждения в России в этот день в 1724 году Академии наук.

Теги: Геннадий Онищенко
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