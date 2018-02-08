Источник сообщил о проверках чиновников двух министерств в Дагестане

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оперативно-следственные мероприятия проводятся в министерстве строительства и министерстве транспорта, энергетики и связи Дагестана, должностные лица этих ведомств проверяются на причастность к коррупционным преступлениям, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Должностные лица министерства строительства проверяются на предмет законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья", - сказал собеседник агентства. По его словам, проверяется версия о завышении стоимости "переселенческого фонда и перерасхода казенных денег".

Чиновники министерства транспорта, энергетики и связи также проверяются в связи с информацией "о приобретении по заведомо завышенным ценам оборудования для нужд ведомства".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о том, что в деятельности управления Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану выявлены нарушения и поставлен вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Накануне, 7 февраля, со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки документов в ряде региональных министерств и ведомств, а также в некоторых правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что следственные действия во властных структурах Дагестана не связаны с политикой, правоохранительные органы руководствуются соображениями законности.

"Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано с политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера", - сказал он журналистам.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца.

Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля он подписал указ о назначении министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана.