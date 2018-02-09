Медведев посетовал на игнорирование госзаказчиками российской микроэлектроники

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил недовольство ситуацией с расходованием средств на закупку микроэлектроники отечественного производства государственными заказчиками.

На заседании правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности премьер напомнил, что российские производители и государственные заказчики сориентированы правительством на закупку отечественной микроэлектроники.

"На закупку мы выделяем довольно значительные средства. Давайте обсудим, как они расходуются. Скажем прямо, расходуются они плохо", - сказал Медведев.

В количественном измерении, по его словам, план по закупкам выполнен на 13% в 2017 году.

"Там есть и субъективные, наверное, причины, и объективные причины, но это как раз та ситуация, когда, вроде, и деньги были, и тем не менее они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы", - сказал Медведев.

Он предположил, что в данном случае присутствуют проблемы, в том числе и организационного плана, и их "надо изжить".