На Эльбрусе нашли живым не выходившего на связь альпиниста из Москвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили и помогли спуститься с Эльбруса альпинисту из Москвы, не выходившему на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в субботу.

"В 17:30 завершились поисково-спасательные работы - московскому альпинисту помогли спуститься на поляну Азау, медицинская помощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что нашли его на высоте 5200 метров над уровнем моря.

Как сообщалось, в 13:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что альпинист из Москвы, зарегистрированный в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде, не вернулся на контрольную точку 9 февраля и не вышел на связь.

В поиске участвовали восемь спасателей и две единицы техники.