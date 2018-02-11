С Байконура запустят ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Космический "грузовик" "Прогресс МС-08" стартует в воскресенье с "Байконура" и впервые в истории достигнет Международной космической станции (МКС) менее чем за три с половиной часа. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-08" запланирован в 11 часов 58 минут 45 секунд по Московскому времени.

Кораблю "Прогресс МС-08" предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Также, среди прочего, космонавты получат необходимое оборудование для эксперимента ICARUS по мониторингу миграций диких животных.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (ГОГУ РС МКС) в ЦУП приступят к управлению полетом космического "грузовика" после его отделения от 3-й ступени ракеты-носителя. Расчётное время отделения ТГК от 3-й ступени ракеты-носителя и выведения корабля на заданную орбиту - 12 час. 07 мин. 34 сек. мск.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-08" с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов - Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

Предполагается вновь попробовать пристыковать корабль к МКС по самой короткой за всю историю программе - за два витка.

Таким образом, путь корабля от стартовой площадки до МКС должен занять всего 3 часа 26 минут, ожидаемое время стыковки 15:24 мск.

Впервые причалить к МКС за три с половиной часа должен был предыдущий космический грузовик "Прогресс МС-07" еще в начале октября, однако запуск был перенесен на резервную дату - 14 октября, и корабль добрался до МКС за двое суток.

Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс МС-07", был отложен в связи со срабатыванием автоматики.