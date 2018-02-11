Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 февраля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг сбитого в небе над Сирией израильского истребителя и ответных ракетных ударов по объектам на сирийской территории. США возложили ответственность за инцидент на Иран, а удары по позициям иранских военных в Сирии оправдали правом Израиля на самооборону. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал все стороны прекратить эскалацию напряженности.

- Россиянка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе фигуристок на командном турнире в рамках Олимпиады-2018. Она обновила свой же мировой рекорд в коротких программах, заработав 81,06 балла. В произвольной программе командного турнира вместо Медведевой выступит Алина Загитова, завоевавшая золото на недавнем чемпионате Европы в Москве.

- Глава украинской оппозиционной партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили усомнился в желании властей Грузии экстрадировать его из Украины после домашнего ареста. Экс-президент Грузии считает, что его готовятся депортировать в одну из европейских стран.

- Космический грузовик "Прогресс МС-08" впервые в истории достигнет Международной космической станции (МКС) менее чем за три с половиной часа. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем запланирован с космодрома Байконур.