Медики и спасатели пешком добирались до места крушения Ан-148

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские работники и специалисты МЧС были вынуждены пешком добираться до места крушения Ан-148 в Раменском районе, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40. Машина приехала через 10 минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения", - сказал он.

Марков напомнил, что на место крушения самолета выехали семь бригад центра медицины катастроф.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился ранее в воскресенье в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета нет.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.