Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с авиакатастрофой", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в аэропорт Домодедово, где создан оперативный штаб в связи с катастрофой, выехали руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, командир разбившегося воздушного судна Валерий Губанов - опытный пилот, у него общий налет - 5 тыс. часов, на судне этого типа - 2,8 тыс. часов.

Авиакомпания приобрела самолет 2010 года выпуска в 2016 году.

В воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.