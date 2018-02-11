В МЧС заявили об отсутствии обломков вертолета на месте крушения Ан-148

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Никаких обломков вертолета, который, как ранее сообщили некоторые СМИ, мог столкнуться с самолетом Ан-148, на месте крушения не найдено, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели не нашли никаких обломков вертолета", - сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что чрезвычайное происшествие с самолетом в Подмосковье никак не связано с "Почтой России", заявила пресс-служба предприятия, комментируя информацию о том, что Ан-148 мог столкнуться с его вертолетом.

В воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.