Власти Оренбуржья и Подмосковья выплатят родным погибших в авиакатастрофе по 1 млн рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Родственники жертв крушения Ан-148 в Подмосковье помимо выплат страховой компании получат дополнительные выплаты из регионального бюджета, заявил журналистам полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Решением губернатора Оренбургской области родственникам каждого погибшего, кроме той страховки, которая предусмотрена, будет выплачено дополнительно по 1 млн рублей", - сказал он.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил о планах региональных властей выплатить компенсации семьям погибших из регионального бюджета.

"Компенсацию по миллиону рублей получат семьи погибших виз регионального бюджета", - сказал он.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.