Следователи начали допрашивать сотрудников "Саратовских авиалиний" и "Домодедово"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следователи изымают эксплуатационную документацию в "Саратовских авиалиниях", допрашивают сотрудников авиакомпании, а также работников аэропорта и авиадиспетчеров, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта "Домодедово", готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам", - сказала Петренко "Интерфаксу".

По ее словам, аналогичная работа проводится по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге и аэропорту "Домодедово". "В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров", - добавила она.

Следователи проверят все возможные версии катастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие варианты.

Ранее сообщалось, что по факту крушения самолета "Саратовских авиалиний" Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.