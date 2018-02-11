На борту разбившегося Ан-148 могли находиться два иностранца

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 могли находиться иностранцы, не исключают в МЧС России.

"Национальным центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России организована работа с МИД РФ и диппредставительствами иностранных государств по вопросам идентификации иностранных граждан, нахождение которых было возможно на борту самолета", - сказал в воскресенье на селекторном совещании в МЧС России замначальника НЦУКС Игорь Кутровский.

Предварительно уточняется гражданство двух человек, отметил представитель ведомства.

Ранее уже сообщалось об одном иностранце, находившемся на борту - гражданине Швейцарии.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.