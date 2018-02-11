Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Московском бюро судебной экспертизы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Процесс опознания тел погибших в результате крушения Ан-148 и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы, сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников "Интерфаксу".

"В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Это то, что на сегодняшний день делает Москва, чтобы помочь свои коллегам из Московской области", - рассказал Печатников в воскресенье.

Он подчеркнул, что правительства двух регионов находятся в постоянном контакте и ведут совместную работу по ликвидации последствий авиакатастрофы.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.