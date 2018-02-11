Встреча родственников жертв авиакатастрофы в Подмосковье пройдет в "Домодедово"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" и ближайшие к нему отели готовятся к прибытию родственников погибших при падении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе.

"Встреча родственников погибших будет организована в аэропорту "Домодедово", они будут размещены в ближайших к нему отелях",- сказал собеседник агентства. По его словам, в аэропорту также будет организовано дежурство психологов.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.