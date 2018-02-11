Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Домодедово"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ространснадзор проведет внеплановую проверку аэропорта "Домодедово" после катастрофы самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

"Будет проводиться внеплановая проверка по аэропорту "Домодедово", все службы, кто принимал участие в подготовке и отправке этого борта, будут проверены, в ближайшее время комиссия будет докладывать о первых результатах", - заявил журналистам руководитель "Ространснадзора" Виктор Басаргин.

По его словам, "Ространснадзор" также "поднял результаты всех предыдущих проверок по аэропорту "Домодедово".

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.