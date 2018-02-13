Дерипаска попросил суд рассмотреть его иск к Насте Рыбке в закрытом режиме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ходатайство о проведении судебного разбирательства по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка") и Александру Кириллову ("Алекс Лесли") в закрытом режиме поступило в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Оксана Шарейко.

"Данное ходатайство поступило в суд от истца. Решение по нему будет принято судом 1 марта в ходе досудебной подготовки по делу", - сказала она.

Адвокат Алексей Мельников, знакомый с делом, со своей стороны подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. "С учетом того, что в суде будут рассматриваться персональные данные и иная закрытая информация, касающаяся частной жизни, процесс должен проходить в закрытом режиме", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства, Мельников пояснил, что ответчиками по делу, являются лица, незаконно получившие и распространившие фотографии и другие сведения о частной жизни истца. "Что касается (оппозиционера Алексея) Навального, то непосредственно к нему претензия может быть в том, что он, зная, что все это делается без согласия правообладателя и точно нарушает нормы этики, а возможно и закона, смакует это и распространяет неправомерно полученную информацию о личной жизни. Он такой "скупщик краденого", я бы сказал, который сам не крал, но распространяет краденое", - резюмировал адвокат.

9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление Дерипаски к Вашукевич и Кириллову, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением бизнесмена, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни. Истец просит суд запретить неконтролируемое распространение этих материалов, полученных и распространенных без его согласия.

Суд удовлетворил ходатайство истца о блокировании доступа к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора по существу.

Суд также внес в реестр запрещенной информации фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией Навального на YouTube, а также новость на сайте Навального, содержащие информацию о частной жизни предпринимателя.

В свою очередь Навальный подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки страниц его блога.