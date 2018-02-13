Москва

Навальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блога

Есть обновление от 16:30

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, разместившим информацию о героях нового фильма ФБК

Навальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блога
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

"В Таганский суд Москвы направлен административный иск о признании незаконными действий Роскомнадзора по блокировке двух страниц, связанных с расследованием", - сообщил "Интерфаксу" юрист Фонда борьба с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, "Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы своих полномочий, внеся страницы в реестр запрещенной информации".

"Так как нас не допустили в дело, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, конечным органом, который нарушает наши права, является именно Росокомнадзор", - пояснил юрист.

На прошлой неделе Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Позднее Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее мужу Александру Кириллову (Алекс Лесли) из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.

В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании ФБК Навального, в том числе двум страницам на сайте самого оппозиционера.

Теги: Алексей Навальный, ФБК, Роскомнадзор
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