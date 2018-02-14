Роскомнадзор сообщил об удалении всеми СМИ информации из фильма ФБК

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Почти 30 ресурсов, включая все СМИ, удалили со своих сайтов информацию из фильма Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в среду.

"К сегодняшнему дню большинство интернет-ресурсов, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, удалили противоправную информацию, в том числе все СМИ. В связи с этим в среду 29 ссылок, указанных в решении суда, исключены из Единого реестра запрещенной информации", - сказали в пресс-службе.

8 февраля Навальный опубликовал на своем канале в YouTube расследование, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич), он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич за публикацию материалов о его личной жизни в соцсетях. Особо отмечалось, что Навальный ответчиком по этому делу не является, хотя и использовал конфиденциальную информацию незаконно.

Сергей Приходько также не собирается подавать в суд на оппозиционера, хотя и считает его расследование провокацией.