Навальный направил жалобу в краснодарский суд из-за блокировки страниц его сайта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обратился с жалобой в Краснодарский областной суд на решение Усть-Лабинского районного суда, принявшего решение о блокировке его интернет ресурсов, сообщил "Интерфаксу" в пятницу юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"В жалобе мы просим апелляционную инстанцию отменить определение районного суда о применении обеспечительных мер в виде ограничения доступа к интернет-ресурсам", - сказал он. Как отмечается в жалобе, приведенные заявителем основания не соразмерны требованиям.

Ранее представитель бизнесмена Олега Дерипаски заявил, что он подал в краснодарский суд иск к Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка") и Александру Кириллову ("Алекс Лесли") из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия. По его словам, Дерипаска, "разумеется, не давал согласия на разглашение персональной информации".

Подготовка по иску назначена в суде на 1 марта.

Суд по ходатайству истца заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора по существу. 9 февраля на основании определения о блокировке Усть-Лабинского суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального.